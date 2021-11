Ostia, il ricordo di Pasolini nel parco letterario a lui dedicato

ll Parco Letterario a Ostia dedicato a Pier Paolo Pasolini è finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione del luogo ove la vita di Pasolini trovò prematuro e violento epilogo; un luogo oggi dedicato alla memoria di un’artista di cui si intende mantenere viva l’eccezionale versatilità culturale di scrittore, poeta, filosofo, linguista, regista e giornalista. Già poco tempo dopo la Sua istituzione, il Parco Letterario ha presentato un primo Viaggio Sentimentale dal titolo “I ragazzi di vita”, con oggetto il degrado sociale delle periferie romane, utilizzando spunti dell’opera di Pasolini e che viene riproposto periodicamente. È in corso di realizzazione un laboratorio da proporre alle scuole, con oggetto la fauna alata delle zone umide del Litorale Romano, ed è in via di allestimento un’attività di cineforum presso la Locanda della Sapienza.

Video Mino Ippoliti