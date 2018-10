Diego Fusaro, parla la fidanzata: «Sono vergine di segno e di fatto, lui legge sempre Hegel»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fidanzata del filosofosi chiama, ha 27 anni e fa la giornalista. Intervistata dal programma radiofonico "La Zanzara", la giovane ha svelato alcuni retroscena della sua vita con Fusaro. «Lui legge sempre Hegel e basta. Non abbiamo mai fatto l’amore, davvero», ha dichiarato Aurora Pepa. Inoltre aggiunge: «Legge solo quello dalla mattina alla sera, è un po’ noioso. Lo stesso linguaggio che usa in tv lo usa pure nel privato. Che volete fare?»«La nostra giornata tipo è questa: lui si sveglia, si mette a studiare, io cucino per lui, pulisco per lui, stiro le sue camicie. Sottomessa? Sì, esatto - ha ammesso la donna - è davvero così, legge sempre Hegel. Il filosofo è abbastanza noioso, quindi gli piace fare sempre le stesse cose». Un rapporto all'insegna della tradizione e del "sovranismo" il loro: «Non impreca e non dice parolacce. Siamo entrambi sovranisti. A casa nostra non si beve Coca Cola per esempio. Non si mangerà cous cous, né sushi, paella, solo roba rigorosamente italiana».Il matrimonio in programma nel 2019: «Come piace a Diego e pure a me. Nelle Marche, a Porto Potenza vicino Ancona. Come vuole tradizione, ci si sposa nel paese della donna». Ma come è nata la storia d'amore fra Fusaro e Aurora Pepa? La risposta è presto servita: «Gli feci un’intervista qualche anno fa. Mi ha conquistato per sfinimento, corteggiandomi per più di un anno dopo quell’incontro».