Daniela Shualy morta, l'ultima dedica di Raiz: «L'amore di una vita». Lascia una figlia di 6 anni

L'annuncio della morte di Daniela Shualy è arrivato a sorpresa nella domenica di Pasqua. Una notizia, quella della morte della moglie del cantante degli Almamegretta Raiz, che ha sconvolto il mondo della musica e i fan del gruppo. Daniela e Raiz, al secolo Gennaro Della Volpe, erano genitori di Lea, una bambina di 6 anni.

Daniela Shualy morta, il dolore

Sui social, l'ultimo messaggio pubblicato da Raiz è proprio una dedica alla moglie Daniela. Lo ha pubblicato tre giorni prima della sua morte, in occasione del finale di stagione di Mare Fuori 4: il leader degli Almamegretta non solo ha partecipato alla realizzazione della colonna sonora della fiction firmata da Stefano Lentini, ma ha anche recentemente vestito i panni del personaggio di Don Salvatore Ricci.

Daniela Shualy, morta la moglie di Raiz degli Almamegretta e Don Salvatore Ricci in "Mare Fuori". L'ultima dedica: «Amore di una vita»

Nel post pubblicato il 27 marzo si legge: «Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d’’e Quartieri fa ammore cu’ mme.

IL POST

La notizia della morte di Daniela Shualy è stata pubblicata sul profilo ufficiale del collettivo, che ha dimostrato vicinanza nei confronti del suo leader: «Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai». Sconosciute, al momento, le cause del decesso: dopo l'ultima dedica, Raiz non ha dato personalmente informazioni sulle cause della morte della moglie.