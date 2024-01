"Cuore spezzato" per Kate Middleton, la principessa in disaccordo con la scelta di William su George

Martedì 9 Gennaio 2024, 08:41

La vita privata della famiglia reale britannica finisce sotto i riflettori ancora una volta, con la Principessa del Galles, Kate Middleton, che sembra essere del tutto "affranta" per una decisione presa dal Principe William riguardo al futuro del loro primogenito, il principe George. La controversa scelta di mandare il giovane erede all'Eton College una volta compiuti i 13 anni sta scatenando reazioni non proprio positive nel cuore della Principessa, portando alla luce tensioni e divergenze all'interno della coppia reale. Ma cosa succederà stavolta? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



