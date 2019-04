Cristiano Ronaldo, vacanza extralusso con Georgina: ha speso 20mila euro in tre giorni

Dopo aver vinto lo scudetto con la Juventus, e con la delusione Champions ancora nella testa, Cristiano Ronaldo e la sua Georgina si sono consolati con una minivacanza in Croazia, nella bellissima Dubrovnik: e in Spagna, come spesso accade, hanno provato a fare i conti nelle tasche del ricchissimo attaccante portoghese, pluri-Pallone d’oro, per rivelare quanto gli sono costati i tre giorni di relax con la sua compagna.

Secondo quanto scrive il sito El Espanol, CR7 avrebbe speso addirittura 20mila euro in tre giorni: il soggiorno di Cristiano e Georgina ha avuto luogo nella villa Sherezade, un palazzo di tre piani (oltre 4mila metri quadri) che si affaccia sul mare con spiaggia e molo privati, alla modica cifra di 7mila euro a notte.

Ultimo aggiornamento: 16:19

Poi il cibo: dal ristorante Dubrovnik a Lopud, allo stellato 360 (non carissimo il primo, 120 euro a persona il secondo). E infine gli spostamenti: oltre al van di lusso noleggiato per muoversi intorno a Dubrovnik, il portale iberico ha calcolato anche 1.900 euro di spese per un’ora di volo col jet privato di Ronaldo. Insomma una vacanza non certo accessibile per tutti: ma considerando anche il solo stipendio di CR7 e senza calcolare tutti gli altri introiti delle sponsorizzazioni, parliamo di un uomo che intasca circa 30 milioni di euro netti all’anno. E per cui 20mila euro sono, volgarmente, spiccioli.