Chiara Ferragni, la reazione dei social dopo la "trovata" di marketing

Sabato 14 Ottobre 2023, 15:51

150 euro per incontrare Chiara Ferragni? L'annuncio social dell'influencer, ne parliamo qui, ha scatenato una discussione online. Alcuni ritengono che la decisione della Ferragni sia insensibile, soprattutto in un periodo difficile come questo quando molte famiglie non possono permettersi tale spesa. Per gli altri senza questa operazione di marketing l'opportunità di incontrare l'influencer resterebbe legata alla speranza di incrociarla casualmente in città e dunque....