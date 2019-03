Chiara Ferragni e Fedez a Roma salutano i fan affacciati al balcone di Palazzo Fendi

«Roma sei stupenda». Suite privata da Fendi, cena con vista Colosseo e bagno di folla al terrazzo come re e regina. Chiara Ferrani e Fedez hanno passato una giornata a Roma, ospiti di Fendi nel palazzo di Largo Goldoni in pieno centro.

Fedez e Chiara Ferragni, cena romantica (e stellata) con vista Colosseo

Con loro anche mamma Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca: pare che l'obiettivo della visita sia una campagna "di famiglia" per lo storico marchio romano. "F is for family and for Ferragni", scrive l'influencer su Instagram condividendo un selfie sorridente insieme alla sua famiglia. Ma non si fa scappare l'opportunità di godersi una delle città più romantiche del mondo con la sua dolce metà: così, i due cenano da Zuma, poi prendono un cocktail all'ombra del Colosseo e fanno una passeggiata verso Fontana di Trevi. I fan, che sanno della loro incursione nella Capitale, si radunano numerosi sotto Palazzo Fendi e Chiara e Fedez si affacciano al balcone per salutarli. Acclamati dalla folla.



