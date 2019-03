Per Fedez e Chiara Ferragni viaggio a Roma e cena con spettacolare vista del Colosseo nel ristotante Aroma di Palazzo Manfredi. Per loro super cena dello chef stellato Giuseppe Di Iorio, in uno dei locali più belli e con la cucina più raffinata della Capitale.

Ultimo aggiornamento: 5 Marzo, 08:32

