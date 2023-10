Alberto di Monaco torna in Calabria: ecco perché

Martedì 3 Ottobre 2023, 12:17

Grande attesa per il ritorno del Principe Alberto di Monaco a Taurianova, in Calabria. Il principe inizierà il percorso dalla Statale 111, scoprendo la targa dei Siti Storici Grimaldi sulla Prima Circonvallazione. Il corteo di auto lo condurrà attraverso diverse vie, fino a raggiungere piazza Italia. Da qui, il principe proseguirà a piedi lungo viale XXIV Maggio fino a piazza della Libertà, con ingresso previsto alle 11.30. Nel corso della visita, spiega approdocalabria.it, scoprirà una targa sul Municipio e firmerà il Libro degli Ospiti. Successivamente, parlerà insieme al sindaco dal palchetto in piazza, accompagnato dagli inni nazionali suonati dall'orchestra e cantati dal soprano Cristina Alviano. Ryder Cup 2023, Alberto Di Monaco in tribuna (senza Charlene).