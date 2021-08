Charlene di Monaco irriconoscibile nell'ultima foto. «La malattia è solo una scusa»

Giovedì 12 Agosto 2021, 12:36

Charlene di Monaco è apparsa irriconoscibile nell'ultima foto dal Sudafrica: «La malattia? Solo una scusa, ecco cosa sta facendo lì». Charlene Wittstock, la principessa di Monaco consorte del principe Alberto, in uno degli ultimi scatti sul suo account Instagram è truccata in modo particolare. La principessa di Monaco, che si trova in Sudafrica da lunghi mesi in seguito a un'infezione post operatoria, ha condiviso con i suoi followers una foto che la ritrae in bianco e nero con gli occhi cerchiati di nero e lo sguardo fiero nelle vesti di una selvaggia guerriera.

Charlene e la foto choc, ecco perché

Il motivo è presto spiegato: la foto di Charlene di Monaco fa parte di una campagna in difesa dei rinoceronti, per scongiurarne il bracconaggio pur di accaparrarsi i loro preziosi corni. Un invito a mettere fine alle atrocità rinnovato anche con un video.

La principessa si trova in Sudafrica ormai da mesi e la motivazione - una lunga degenza dovuta a un'infezione sviluppata in seguito a un'intervento alla testa - per i bene informati ormai non regge più e nasconderebbe una crisi con il marito Alberto.

Charlène e Alberto non si vedono da gennaio, spuntano voci sul divorzio

Charléne di Monaco e la sua malattia: «Ecco perché non posso tornare a casa»

È stata la stessa Charlene in una recente intervista a South Africa Radio 702 a spiegare che il suo rientro al principato non avverrà prima dell'autunno 2021. Questi i fatti, ma i rumors già la vedono trasferita definitivamente a Johannesburg, dove potrebbe entrare in affarri con l'amica milionaria Colleen Glaese.