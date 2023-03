Chanel Totti dopo il derby sfotte i tifosi laziali su Instagram: «Bentornati sui social»

Il derby tra Lazio e Roma, vinto dai biancocelsti, è proseguito fuori dal campo. Protagonisti, però, i tifosi. Una in particolare ha colpito per come ha reagito all'esultanza sui social dei supporter della squadra allenata da Maurizio Sarri. Si tratta di Chanel Totti, sedici anni, seconda figlia di Francesco e Ilary Blasi. La giovane è da sempre una grande tifosa della Roma.

Lazio-Roma, l'espulsione di Ibanez, il gol di Zaccagni e le strategie di Sarri e Mourinho: il commento al derby

Non lo hai nascosto ed è per questo che oggi, subito dopo il derby, non rappresentano una sorpresa le sue parole su Instagram. Subito dopo il fischio finale, un po' come faceva suo padre, Chanel non le ha mandate a dire ai tifosi della Lazio: "Laziali bentornati sui social". E vicino una emoticon sorridente.