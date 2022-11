Camilla, dame di compagnia addio: ecco chi sono (e cosa faranno) le nuove compagne della Regina

Dame di compagnia addio, arrivano le "compagne della Regina". Camilla, la regina consorte, sta per porre fine a una tradizione storica della monarchia britannica. Non si tratterà solo di un cambio di nome: secondo la Bbc, le sei assistenti donne che affiancano la sovrana saranno meno presenti rispetto al passato.

Carlo III, che diventò re ai tempi supplementari. Il bullismo subito da ragazzo, le umiliazioni e il riscatto

Il ruolo

Aiuteranno la regina negli eventi pubblici ma non dovranno più occuparsi della corrispondenza e delle pratiche amministrative o nella pianificazione quotidiana. Non avranno uno stipendio ma solo la copertura delle spese. La sostituzione del ruolo di dama di compagnia porrà fine a una caratteristica della vita di corte che risale al medioevo, con gli stretti aiutanti personali di una regina, spesso provenienti da famiglie aristocratiche e, nel corso dei secoli, a volte coinvolti in intrighi di corte. Questo simbolico cambio di direzione sarà messo in pratica la prossima settimana, quando la regina consorte ospiterà un ricevimento per gli attivisti contro la violenza domestica e la violenza contro le donne. I dati pubblicati venerdì dall'Ufficio di statistiche nazionale hanno mostrato che 2,4 milioni di adulti in Inghilterra e Galles, 1,7 milioni di donne e 700.000 uomini, avevano subito abusi domestici nell'anno precedente. La regina Camilla ha fatto una campagna per aumentare la consapevolezza sulla violenza domestica e per la prima volta le 'compagne della regina' saranno con lei al ricevimento Violence Against Women Girls a Buckingham Palace, nella nuova veste.

Chi sono

Tra di loro alcune amiche personali di lunga data: la marchesa di Lansdowne, Jane von Westenholz, Lady Katharine Brooke, Sarah Troughton, Lady Sarah Keswick e la baronessa Chisholm. La regina consorte, 75 anni, ha anche nominato il maggiore Ollie Plunket come suo cavaliere, una sorta di assistente personale. Le ex dame di compagnia che hanno servito la defunta regina Elisabetta II ora aiuteranno il re Carlo a ospitare eventi a Buckingham Palace e saranno conosciute come 'Signore di Casa'.