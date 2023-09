Camilla rende la vita di Kate Middleton un incubo? La moglie del principe avverte: «Non sono Diana»

Venerdì 1 Settembre 2023, 08:24

Ormai già da diverso tempo, nel mondo del gossip d’Oltremanica circolano voci riguardo a un aspetto significativo riguardante la famiglia reale del Regno Unito: si tratta della relazione tra la Regina Camilla e Kate Middleton, consorte del principe William e a sua volta futura sovrana consorte d'Inghilterra. In particolare, i tabloid e i giornali sensazionalistici inglesi hanno divulgato una serie di particolari sul loro vero rapporto, suscitando persino sentimenti di invidia e gelosia tra le due. Insomma, tra le due non scorrerebbe molto buon sangue. Ma qual è il motivo di tanto astio? E, soprattutto, sarà tutto vero quello che dicono i tabloid? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- William furioso con Camilla, quella scena che ha visto lo ha mandato su tutte le furie: come ha reagito