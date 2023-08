Brutto colpo per il Principe Harry, "umiliato" durante un evento benefico: non era mai accaduto

Mercoledì 16 Agosto 2023, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Ancora una volta, il Principe Harry sembra essere stato protagonista di un momento difficile, subendo un ennesimo colpo che ha ulteriormente messo in evidenza la sua situazione attuale. Recentemente, durante un importante evento di beneficenza tenutosi a Singapore, sembra che il Principe sia stato oggetto di un trattamento che alcuni commentatori si sono spinti a descrivere come "umiliante", tanto da essere stato “ignorato” tutto il tempo. Questo episodio ha avuto luogo lontano da casa, e ha sollevato nuove discussioni riguardo al suo ruolo e alla sua posizione nella sfera pubblica. Per molti osservatori, questo evento sembra rappresentare un segno tangibile della scomparsa definitiva del suo "status reale", gettando ulteriore luce sulla sua scelta di effettuare una transizione verso una vita distante dalla famiglia reale. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Errore clamoroso sul sito web della royal family: come è stato chiamato il Principe Harry. Anche sua moglie Meghan era stata chiamata così