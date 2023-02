Bnkr44, età, vita privata e carriera. Chi è la band scelta da Sethu per ribaltare il risultato di Sanremo

Sethu e i Bnkr44 salgono sul palco di Sanremo per stupire anche i più scettici. Dopo tanta gavetta, ora la band è pronta a conquistare il pubblico social e non solo. Insieme canteranno «Charlie fa surf» dei Baustelle.





Chi sono i Bnkr44



La band nasce a Villanova, una frazione che si trova tra Empoli e Firenze, nel 2019. A formare il gruppo sono sette componenti (sei artisti e 1 manager). Fares è la voce, Erin è voce e produzione, Caph è voce e chitarra, Jxn si occupa delle produzioni. E poi abbiamo ancora Faster e Piccolo entrambi voce e Ghera che è il manager. Non abbiamo però informazioni che riguardano la biografia e la vita privata dei sette mebri della band. Possiamo però dirvi da dove prendono questo nome. Si tratta del luogo in cui si sono praticamente formati e hanno iniziato a suonare. Parliamo del Bnkr (o Bunker), un luogo di ritrovo per molti giovani dell’empolese in cerca di ispirazione artistica e musicale. Tra l’altro è di proprietà di Gherardo, il manager della band.

Bnkr44 nascono ufficialmente nel 2019 e iniziano a pubblicare i loro primi brani sulla piattaforma SoundCloud. Ottengono così un contratto con l’etichetta discografica Bomba Dischi con la quale pubblicano il primo album: 44.deluxe. Qui sono raccolte tutte le canzoni pubblicate fino a quel momento.

Nel 2021 pubblicano il secondo album intitolato Farsi male a noi va bene che è uscito in tre blocchi sotto forma di EP. Questo viene poi aggiornato con la riedizione Farsi male a noi va bene 2.0 contenendo nuovi inediti. Nell’album ci sono collaboarazioni con Tredici Pietro e Ariete.

A maggio del 2022 è iniziato il loro primo tour musicale e a giugno dello stesso anno hanno partecipato al Wom Festival a Lucca. A gennaio del 2023 è uscito il loro nuovo singolo dal titolo “Per non sentire la noia”.