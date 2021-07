Justin Bieber e Hailey Baldwin: il video con tutte le tappe della loro storia d’amore

Venerdì 2 Luglio 2021, 19:20

Tra le coppie più seguite e amate del mondo dello spettacolo c’è sicuramente quella composta da Justin Bieber e Hailey Baldwin. Prima migliori amici, poi marito e moglie, con tanto di doppio matrimonio (uno in gran segreto e l’altro religioso). In mezzo una lunga crisi ormai superata e infinite dichiarazioni d'amore.

Ma quali sono le tappe che hanno segnato questa solida e travagliata love story? Dal primo avvistamento che risale al 27 dicembre 2015 in un ristorante di New York, fino ad oggi, passando per il primo bacio, la crisi e i due matrimoni: ecco il video con tutte le tappe di una delle storie d’amore più ammirate del web.