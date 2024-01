Beneficenza, nuova norma in arrivo. ​Meloni: «Sui prodotti si dovrà specificare quante risorse vanno e dove»​. Cosa cambia

Beneficenza, nuova norma in arrivo. Si discuterà al Consiglio dei ministri di giovedì. Sarà per le attività commerciali con anche uno scopo benefico. Bisognerà indicare sulla confezione di quello "che vendi a chi vanno le risorse, per cosa vanno e quanta parte viene effettivamente destinato a scopo benefico". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Quarta repubblica, spiegando che la vicenda del pandoro di Chiara Ferragni «ha fatto vedere che c'è un buco in termini di trasparenza nella normativa delle attività commerciali che hanno anche uno scopo benefico. Voluto o non voluto, adesso vi si può incappare».

Chiara Ferragni indagata anche per le uova di Pasqua e la bambola Trudi: ipotesi truffa aggravata

Lo scontro con l'influencer

«Non sono pentita» delle dichiarazioni sul caso del pandoro di Chiara Ferragni, «mi è dispiaciuto che sia stato letto come uno scontro.