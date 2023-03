Benedetta Parodi, l'incidente che l'ha costretta a letto un mese e mezzo. «Una situazione dolorosa»

Benedetta Parodi, cuoca e star del web, ha raccontato alla sua amica Caterina Balivo del brutto incidente che ha avuto qualche tempo fa durante una vacanza che la conduttrice si era concessa insieme al alcune amiche a Forte dei Marmi. Un ricordo che per Benedetta è ancora vivo nella sua memoria. L'incidente ha costretto la giornalista a rimanere a letto per quasi un mese e mezzo e, data la gravità, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più pesanti. «Ero con le mie amiche a Forte dei Marmi. A un incrocio ho avuto questo incidente molto grave. Sono rimasta a letto un mese e mezzo. Era comunque una situazione da cui sarei uscita, ma era dolorosa perché mi sono rotta il bacino», ha raccontato Parodi.

Verissimo, da Barbara D'Urso a Paola Caruso: gli ospiti della puntata di oggi domenica 29 gennaio. Le anticipazioni

La famiglia

Per quanto riguarda la sua vita privata, la conduttrice tv e Fabio Caressa festeggiano 24 anni di matrimonio e 26 anni di unione. I due giornalisti si sono conosciuti nel 1997 e da quando hanno deciso di stare insieme non si sono più lasciati. Benedetta e Fabio si sono conosciuti nella sede di Telepiù e galeotto fu il cinema: la giornalista aveva sempre bisogno di qualcuno che la accompagnasse a vedere i film di cui poi scriveva e così si sono avvicinati. Insieme hanno formato una famiglia stabile e solida: la coppia ha poi rinnovato le promesse in matrimonio in occasione del ventesimo anniversario, e lo ha fatto sulle spiagge delle Maldive, questa volta con i loro tre figli. A spiegare il segreto del loro rapporto duraturo è stato Caressa: "Il segreto è accettare gli spazi di libertà dell'altro, rispettare le sue passioni, condividere problemi e valori [...] Abbiamo però fatto il patto del pigiama: mai stare in pigiama o in tuta".