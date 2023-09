Belen Rodriguez con Elio, la reazione di Stefano de Martino sulle stories: c'entra Emma Marrone

Lunedì 4 Settembre 2023, 10:33

Stefano De Martino ha attirato l'attenzione con un gesto sorprendente. Dopo che Belen aveva annunciato la sua relazione con l'imprenditore Elio Lorenzoni, Stefano ha condiviso un messaggio di congratulazioni per Emma Marrone, la sua ex fidanzata, su Instagram, taggandola e promuovendo il suo ultimo singolo intitolato "Iniziamo dalla fine". Emma e Stefano oggi sono buoni amici, ma questo gesto sui social media ha comunque fatto scalpore, considerando la storia passata tra loro. Stefano, noto per essere riservato, raramente si lascia coinvolgere in gesti che alimentano i pettegolezzi, ma questa volta ha fatto eccezione. Nel frattempo, Belen ha condiviso una foto di Elio, l'imprenditore, che ha ricevuto molti complimenti. Il nuovo singolo di Emma anticipa l'uscita del nuovo album "Souvenir". Questo brano segna un nuovo inizio per la cantante, simboleggiando la sua volontà di superare momenti sia felici che difficili del passato. Photo: Kikapress, Ufficio Stampa Mediaset Music: Korben

LEGGI ANCHE:-- Belen Rodriguez, la mamma Veronica sbotta sui social. C'entra la fine della storia d'amore con Stefano de Martino