Belen Rodriguez, quella frase sui social che ha sconvolto i fan

Domenica 31 Dicembre 2023, 14:37

Belen Rodriguez ha lanciato un'altra stoccata al suo ex Stefano De Martino, confermando sorprendentemente le voci circolanti da anni secondo cui sarebbe stata tradita da lui con Alessia Marcuzzi. In risposta a un commento su Instagram, Belen ha praticamente ammesso il tradimento. In un'intervista recente, la showgirl ha parlato dei tradimenti di De Martino, rivelando che il loro rapporto non è finito a causa di un tradimento ma è iniziato con uno. Ha dichiarato di essere venuta a conoscenza del tradimento dopo un mese e ha confermato che Alessia Marcuzzi era tra le donne coinvolte. Belen rompe il silenzio sul tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi: «Confermo»