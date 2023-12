Stefano De Martino, dal racconto sull'incidente con Belen alla sorpresa di Maria De Filippi: i momenti cult del suo show su Rai 2

Si è regalato per il suo onomastico un programma cucito su se stesso e ha fatto bene. «Da Natale a Santo Stefano» ha fatto il boom di ascolti arrivando terzo per share dopo Al Bano e La Sirenetta (con il 9.5%). Non male per Stefano De Martino che si dimostra essere un vero e proprio mattatore. Presentatore, cantante e ballerino, Stefano sa fare tutto e lo dimostra. A chi diceva che era «solo il marito di Belen» risponde con i fatti.