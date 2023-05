Belen, la mamma sbotta sui social (c'entra Stefano De Martino): «Che due p...»

Lunedì 29 Maggio 2023, 12:53

Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, ha sorpreso molti fan della figlia a causa di una reazione negativa sui social. In un post riguardante una giornata all’aperto tra scampagnate e cavalcate, la donna si è infatti trovata di fronte alle domande e ai commenti insistenti dei follower della showgirl argentina: parole non sempre carine che riguardano sia Stefano De Martino che l'abbigliamento sfoggiato dalla stessa Belen. Ma quale pensiero avrà espresso esattamente la signora Veronica? E cosa, in particolare, l’ha contrariata? Andiamo a scoprire insieme la sua risposta piccata nei confronti di chi, online, l’ha fatta particolarmente arrabbiare. Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Quel dettaglio sulla mano di Belen Rodriguez fa scatenare i commenti: 'che ha fatto all'unghia dell'anulare?'. Cosa è stato notato