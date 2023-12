Belen e Stefano De Martino torneranno insieme? La "profezia" di Fabrizio Corona

Lunedì 11 Dicembre 2023, 09:35

Il recente scoppio del dibattito tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, suscitato dalla partecipazione della celebre showgirl argentina a Domenica In, sta generando uno dei suoi proverbiali polveroni mediatici. Tutta la discussione ha raggiunto tali proporzioni che persino Fabrizio Corona ha deciso di dire la sua, arrivando ad esprimere una sorta di “profezia” riguardo al destino della loro relazione, che sembra essere giunta a una fine definitiva, nonostante alcuni fan più nostalgici nutrano la speranza di una possibile riconciliazione. Ma su quali fondamenti Corona ha basato le sue dichiarazioni assertive? E, inoltre, è stato in grado di interpretare correttamente l'evolversi di questa situazione? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Belen Rodriguez e le 12 corna di Stefano de Martino: “2 donne famose con cui ha tradito, ecco i nomi”