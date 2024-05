Stefano De Martino è tornato con l'ex Gilda D'Ambrosio? Lui risponde così su Instagram

L'estate è alle porte e Stefano De Martino sta già assaporando i primi giorni di vacanza, adesso che anche "Stasera tutto è possibile" è arrivato al suo finale di stagione. Il conduttore è reduce dai successi lavorativi (con ascolti alti) e promozione da parte dei vertici Rai, che sarebbero pronti ad affidargli il timone di "Affari Tuoi" dopo l'addio di Amadeus. Nelle ultime settimane si è poi parlato anche di un possibile ritorno di fiamma per Stefano e la sua fidanzata storica dopo Belen, la stilista e fondatrice di The Attico, Gilda D'Ambrosio.

I fan, quindi hanno approfittato di un box domande lanciato da De Martino per chiedergli informazioni sulla sua situazione sentimentale.

Stefano De Martino promosso, è il nuovo volto di Rai1. Per lui "Affari Tuoi" (e forse Sanremo 2027)

La risposta di Stefano

Stefano De Martino era in viaggio verso Milano e ha chiesto ai suoi follower di tenergli compagnia con alcune domande a cui lui avrebbe risposto. Inutile dire che i fan hanno riempito il box delle richieste con curiosità e qualche pettegolezzo da chiarire, come la sua situazione sentimentale attuale. «Sei single?» chiede infatti un utente e la risposta dell'ex ballerino e conduttore non tarda ad arrivare: «Sì, per legittima difesa (Cit.

Francesco Paolantoni)» .

Nessun ritorno di fiamma con la ex Gilda D'Ambrosio, quindi, ma solo un impegno di lavoro e qualche amico in comune che li ha portati a rivedersi.