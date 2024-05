Giulia Salemi: «Sono sempre stata curiosa. La tv? Oggi cerco sostanza»

Martedì 28 Maggio 2024, 09:33

Giulia Salemi ci accoglie sul set di ‘Non lo faccio x moda’, podcast da milioni di ascolti e views sulle piattaforme. Colori confetto e atmosfera informale, il salottino in cui sediamo ha ospitato finora personaggi dal mondo dello spettacolo e del web, da Alfonso Signorini a Clara, da Beatrice Luzzi a Giuseppe Cruciani. E si prepara a nuovi episodi. “Penso che il podcast sia un buon compromesso tra tv e digitale. È un mio spazio, creato insieme al mio team, ed è una scommessa. Siamo noi che investiamo in prima persona e sono felicissima che stia andando molto bene. In fondo, è un nuovo modo anche per me di interagire, comunicare e mettermi alla prova. Cerco proprio di mettermi in ascolto facendo un passo indietro e, secondo me, sta uscendo anche una mia versione inedita. Ne sono davvero felice”. Immagini da Ufficio Stampa



