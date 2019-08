Barbara D'Urso, 62 anni e non sentirli: la foto in costume fa il boom su Instagram

Barbara D'Urso e una forma da favola a 62 anni. Fan scatenati sui social. La conduttrice Mediaset in questi giorni si sta rilassando al mare in attesa della nuova stagione televisiva e ha postato su Instagram una foto mozzafiato. Barbara D'Urso è stesa in piscina con un costume nero: un corpo da favola e un decolleté da pin up che non ha lasciato indifferenti i suoi follower.

Barbara D'Urso, confermata a Domenica Live, scherza su Twitter: «Volete l'indizio?»

In poche ore il post ha raccolto migliaia di like e commenti. C'è anche chi, decisamente invidioso, critica la conduttrice per la posa troppo... giovanile. Ma in moltissimi hanno fatto i complimenti per un corpo da favola. La D'Urso, super impegnata tutti i giorni in televisione, nei momenti liberi si tiene in forma con attività fisica e con un'alimentazione decisamente light.

In una recente intervista Barbara D'Urso aveva raccontato che «prima di farmi la mia salutare corsa quotidiana, bevo un centrifugato di frutta e verdura, oppure il mio famoso ‘mappazzone’ con yogurt, olio di semi di lino e un frutto di stagione a pezzi».

