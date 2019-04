Anna Tatangelo, infiammazione della trachea: la cantante costretta ad annullare il concerto di stasera, venerdì 12 aprile. È stato annullato, a causa di una tracheite che ha colpito la cantante, il concerto di Anna Tatangelo in programma al New Age Club di Roncade, in provincia di Treviso. Lo comunica l'ufficio stampa della cantante. I biglietti già acquistati sono rimborsabili secondo la policy di Ticketone entro l’11 Maggio 2019 : tutte le info per il reso sono disponibili sul sito www.ticketone.it o presso i rivenditori autorizzati. Per ulteriori info: Info@newageclub.it 0422.841052

Ultimo aggiornamento: 16:21

