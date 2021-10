Angelina Jolie, la figlia Shiloh dice addio all'abbigliamento maschile. La 15enne incanta il red carpet con l'abito di mamma

Giovedì 28 Ottobre 2021, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 13:08

Angelina Jolie torna a posare sul red carpet insieme alla figlie per la presentazione del film "The Eternals" a Londra. I suoi cinque figli, avuti con Brad Pitt, non sono ormai nuovi alle pose da tappeto rosso. Ancora una volta è la quindicenne Shiloh Jolie-Pitt a rubarle la scena nella capitale britannica. Sholoh si è presentata con una versione "rinnovata" di un abito già indossato dalla madre per gli Oscar nel 2014.

APPROFONDIMENTI VIDEO «Da piccola volevo essere Indiana Jones» PERSONE Angelina Jolie, extensions (troppo) in vista PERSONE Angelina Jolie con le figlie sul red carpet ADNKRONOS Festa Roma, Jolie in ginocchio sul palco per i fan PERSONE Angelina Jolie con i figli sul red carpet di Eternals

Shiloh Jolie-Pitt con l'abito della mamma alla prima londinese

La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh Jolie-Pitt, sembra essersi già perfettamente ambientata agli scatti e alle paillettes del red carpet. A Londra, alla premiere di Eternals UK al BFI IMAX Waterloo, la quindicenne ha incantato tutti con un abito floreale che riprendeva un outfit sfoggiato da mamma Angelina ben 2 anni fa alla promozione del film Maleficent. Shiloh ha modificato la lunghezza dell'abito, prima lungo fino al pavimento e ora appena sopra il ginocchio. A fare compagnia alla piccola star, i suoi fratelli Zahara, di 16 anni, Vivienne di 13, Maddox di 20 e Knox di 13.

Ma Shiloh non è la prima Jolie-Pitt a riprendere lo stile di mamma. Anche Zahara lo scorso 18 ottobre, ha partecipato alla premiere di Eternals LA vestita con l'abito Elie Saab Couture che Angelina aveva indossato per gli Oscar del 2014.

Cambio di stile per Shiloh

Shiloh Jolie-Pitt sembra essersi allontanata dal suo vecchio stile maschile, ora a suo agio con trucco e abiti. Alla premiere di Roma di domenica, la ragazza ha indossato un abito nero con una gonna ampia accanto a scarpe da ginnastica neon con una stampa animalier mentre i suoi capelli erano raccolti in un elegante chignon e indossava orecchini a cerchio.

Angelina Jolie's Daughter Shiloh Rewears Her Mom's Dior Dress on the Eternals Red Carpet https://t.co/wJehv4IzC7 — People (@people) October 27, 2021

Tempo fa Angelina aveva parlato dell'abbigliamento androgino di Shiloh, dicendo che sua figlia si considerava come «uno dei fratelli. «Vuole essere un maschio», aveva detto a Vanity Fair nel 2011. «Quindi abbiamo dovuto tagliarle i capelli. Le piace indossare tutto da ragazzi. Pensa di essere uno dei fratelli».

Nel 2008 era stato rivelato che Shiloh aveva chiesto di essere chiamata John dall'età di due anni. Brad aveva detto intervistato da Oprah Winfrey: «Vuole solo essere chiamata John. Giovanni o Pietro». Affrontando il cambio di nome all'epoca, Angelina disse che non c'era bisogno di «interpretare» nulla dalla richiesta.

Angelina Jolie sul red carpet con i figli: e Zahara le "ruba" il vestito degli Oscar