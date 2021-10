Festa Roma, Jolie in ginocchio sul palco per i fan: selfie e autografi a tutti

E' un’Angelina Jolie sorprendente e generosa quella che oggi, al termine della conferenza stampa di presentazione del film di chiusura ‘Eternals’ di cui è protagonista diretta da Chloe Zhao, si è concessa ai fan letteralmente in delirio che l’hanno ‘assediata’ per avere un autografo. L’attrice, elegantissima in abito lungo nero che lasciava una spalla scoperta, non si è risparmiata, inginocchiandosi sul palco e cercando di accontentare più persone possibile. Autografi, chiacchiere e selfie per l’ex moglie di Brad Pitt, che ha incessantemente sorriso e salutato il pubblico che la acclamava dalla platea alla galleria: un tripudio da vera supereroina.