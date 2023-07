Sabato 22 Luglio 2023, 23:16

Nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo, è stata fissata ieri la tabella di marcia degli accertamenti medico-legali per chiarire le cause della morte del giornalista Andrea Purgatori. Martedì sarà svolta la tac, anche per accertare la presenza o meno di metastasi o tracce di eventi ischemici al cervello. Mercoledì invece sarà effettuata l’autopsia al Policlinico di Tor Vergata. I due medici indagati - il professor Gianfranco Gualdi, responsabile della radiologia della clinica Pio XI, e il dottor Claudio di Biasi, membro della sua equipe- sottolineano attraverso il loro legale che la diagnosi e la terapia approntata sono state corrette.

Dal 1981 consulente radiologo del Vaticano, Gualdi è stato anche responsabile del servizio di Radiodiagnostica per la Roma Calcio dal 1977 al 2000. «Rispettiamo il dolore della famiglia e ci sottraiamo dal processo mediatico - ha commentato l’avvocato Fabio Lattanzi - Speriamo che il clamore si attenui e siamo sicuri che gli accertamenti tecnici dimostreranno la correttezza del loro operato».



LA VICENDA

Al giornalista, morto il 19 luglio, i primi di maggio era stato diagnosticato dal professor Gualdi, un luminare conosciuto anche come il radiologo dei Papi, un tumore al polmone con metastasi al cervello, da qui la scelta di sottoporlo ad una radioterapia ad alto dosaggio all’encefalo. Ma nella denuncia presentata in Procura dai familiari del giornalista - assistiti dagli avvocati Michele e Alessandro Gentiloni Silveri - la diagnosi di Gualdi non coincide con quella fatta a giugno da Alessandro Bozzao, professore di neuroradiologia a La Sapienza e responsabile dell’unità relativa al Sant’Andrea. La tac eseguita successivamente presso la clinica Villa Margherita non rileverebbe infatti la presenza di metastasi al cervello, ma solo tracce di ischemie cerebrali. Un quadro confermato anche da un’ulteriore risonanza effettuata in un’altra struttura. Tra Gualdi e Bozzao ci sarebbe stata anche una lite. In questo quadro prenderebbe forma l’ipotesi che a causare il decesso di Purgatori, debilitato anche dalla radioterapia, possa essere stata un’infezione al cuore: una pericardite settica.



Per far luce su tutto questo, i pm hanno chiesto ai propri consulenti (i dottori Luigi Tonino Marsella, Alessandro Mauriello e Michele Treglia) di indicare «l’epoca della morte, la causa della stessa, i mezzi che la hanno determinata e ogni altra circostanza utile». Avranno 60 giorni per spiegare se siano stati commessi «atti di imprudenza, negligenza e a chi siano addebitabili». I medici dovranno verificare, partendo proprio dalla tac che verrà eseguita martedì, se vi fossero realmente delle metastasi al cervello e se il decesso di Purgatori sia stato determinato dagli effetti collaterali della radioterapia all’encefalo. Bisognerà insomma stabilire se vi sia un nesso causale tra la terapia somministrata sulla base di un’eventuale diagnosi errata e la morte del giornalista.