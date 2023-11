Andrea Iovino, morto l'attore di Pinocchio e volto di Made in Sud: aveva 38 anni. «Una persona umile e di talento»

Andrea Iovino è morto. Il giovane attore, originario di Nola, aveva 38 anni. «Uomo giusto e onesto», si legge sul manifesto funebre. Era noto sulla scena napoletana per le sue partecipazioni al programma Made in Sud, ma soprattutto per una parte nel Pinocchio di Garrone. Recentemente aveva debuttato al Teatro Augusteo di Napoli con lo spettacolo "Masaniello Revolution" del cantautore partenopeo Sal Da Vinci.

Il cordoglio social

Non sono note le cause del decesso. Tanti i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti. «Riposa in pace Andrè. Un amico, un collega con cui ho condiviso uno dei periodi più belli della mia vita in un luogo magico, che si chiama ‘Teatro', un posto in cui Andrea con la sua grande artisticità ha saputo far divertire decine di migliaia di persone, regalando sorrisi e spensieratezza. Una persona umile e di grande talento. Buon viaggio», si legge in uno dei tanti messaggi apparsi nelle ultime ore.