Amici 23, perchè Holden è sempre assente nei daytime? Il motivo potrebbe essere serio

Mercoledì 17 Aprile 2024, 08:43

Si accende il mistero ad Amici 23 e in particolare durante i daytime della scuola di Maria De Filippi: per quale motivo Holden non è mai presente? Tanti telespettatori del talent di casa Mediaset si sono infatti accorti che il cantante non è praticamente mai in casetta, tanto che la sua assenza sta facendo particolarmente discutere. Ma che fine farà mai durante i daytime? Conoscendo la rigidità delle regole imposte da Queen Mary, siamo certi che il motivo, se c’è, non è solo giustificato ma anche piuttosto serio. Non ci resta che provare a dare una risposta a questa domanda che sta facendo rumoreggiare i fan del programma…

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications, Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Leggi anche:-- La reazione di Laura Pausini dopo le critiche su Holden, figlio del suo compagno Paolo Carta. Cosa ha fatto