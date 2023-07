Alessia Marcuzzi e la verità su Stefano De Martino, la risposta piccata su Instagram: «Basta con questi film»

Mercoledì 12 Luglio 2023, 07:53 - Ultimo aggiornamento: 08:04

Mentre le voci di una rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono sempre più forti, in tanti stanno gettando la colpa su Alessia Marcuzzi, tanto da andare a infastidirla anche sui suoi canali social ufficiali. Sarà stato per questo motivo che la conduttrice televisiva, probabilmente stanca per tutto il vociferare di questi giorni, è praticamente sbottata online contro chi ha cominciato ad insinuare un po' troppo su di loro. Probabilmente esasperata da tutto ciò che sta circolando online, ha risposto piccata ad un commento comparso sul suo profilo Instagram. Ma qual è la verità su tutta questa storia? Andiamo a scoprirla insieme.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

