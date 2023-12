Alessia Marcuzzi rompe il ghiaccio su Threads: «Ciao a tutti, sono single»

Venerdì 15 Dicembre 2023, 09:27

Nel panorama sempre più affollato dei social network, un nuovo protagonista ha fatto il suo ingresso: Threads. Tra gli utenti di punta di questa piattaforma c'è Alessia Marcuzzi, nota conduttrice televisiva italiana, che ha recentemente pubblicato il suo primo Threads, introducendosi agli altri utenti in maniera schietta e divertente.

Il post di Alessia inizia con una nota di autoironia, quasi a chiedersi se sia necessario un formale saluto su questo nuovo social network: "Ma scusate, tipo che dobbiamo presentarci qui?" scrive con un tocco di sarcasmo, rompendo subito il ghiaccio in modo leggero e informale.

La presentazione prosegue con un breve profilo personale: "Ciao sono Alessia, ho 51 anni, sono nata a Roma". La conduttrice, nota per la sua versatilità e spontaneità, continua la sua presentazione in modo giocoso, svelando un aspetto insolito della sua vita: "Di professione faccio la ballerina o la giocatrice di burraco, dipende dai giorni". Nella successiva del suo primo post, Alessia Marcuzzi sposta l'attenzione sull'aspetto più intimo della sua vita: «Ho due figli, un cane e sono single». Insomma nel sui primo "Thread" Alessia Marcuzzi ha confermato ancora una volta la sua abilità nel creare connessioni genuine anche attraverso i social media. Alessia Marcuzzi a I Migliori anni, chi è la conduttrice? Età, le foto osè, ex marito, l'addio a Mediaset, i figli e il (presunto) giovanissimo fidanzato