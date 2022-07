Mercoledì 20 Luglio 2022, 15:41

Dalla Fortezza Vecchia, domenica 17 luglio alle ore 21.30, hanno risuonato le voci di due grandi attori, Alessandro Preziosi e Marco Bocci, per un incontro unico, quello tra i due grandi personaggi del Novecento Pietro Mascagni e Giovanni Verga. Un incontro che nella realtà non avvenne mai! In occasione della ricorrenza nell’anno del centenario dalla morte di Giovanni Verga, è andato in scena il reading teatrale “Mascagni vs Verga”, con l’intento di delineare le personalità dello scrittore siciliano e del compositore labronico, raccontando in modo brillante ed approfondito la querelle tra i due, riferita a Cavalleria rusticana.

Un viaggio alla scoperta anche del privato utilizzando le due diverse caratteristiche dei personaggi: l’ironia toscana di Mascagni e la serietà, a volte con pessimistica visione, di Verga. Una magistrale interpretazione dei due attori Alessandro Preziosi e Marco Bocci che per la prima volta hanno condiviso un’esperienza professionale insieme, con semplicità e un’ottima sintonia. La drammaturgia è stata curata da Alessandro Rossi.

Narnia festival apre con "Fantasia italiana" all'auditorium Bortolotti di Narni