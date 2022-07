Narnia festival apre con "Fantasia italiana" all'auditorium Bortolotti di Narni

NARNI - “Fantasia italiana” apre l’undicesima edizione del Narnia festival, ormai manifestazione di riferimento dell’estate umbra che sa esprimere grande qualità della proposta e contaminazione tra i generi artistici. Sette volte Medaglia del Presidente della Repubblica e veicolo di promozione del territorio attraverso la cultura, parte dal concerto “Fantasia italiana”, il 19 luglio alle ore 21,30 al San Domenico-Auditorium Bortolotti di Narni. Il nuovo format di Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio che ha debuttato nel 2019 con un concerto sold out alla Carnegie Hall di New York propone il repertorio più conosciuto della grande tradizione musicale italiana, dal barocco de “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi al romanticismo dell’ Intermezzo da “Cavalleria Rusticana” di Mascagni, passando per le Ouverture da “Il Barbiere dì Siviglia” e “L’italiana in Algeri” di Gioacchino Rossini e da “La forza del destino” e “Nabucco” di Giuseppe Verdi. Il programma è presentato in forma dinamica grazie alle innovative trascrizioni per pianoforte e orchestra d‘archi a cura degli stessi artisti, e si propone di far conoscere la cultura musicale italiana ad un pubblico non solo di esperti del settore, ma anche di neofiti. Durante la serata verrà consegnato il premio Leone d’argento alla carriera a Novella Calligaris, campionessa olimpica di nuoto e giornalista Rai. Parte da qui, da “Fantasia italiana”, l’edizione che arriva fino in piazza Tacito a Terni.

Prima (il 20 in piazza dei Priori a Narni) Enrico Vanzina presenterà il suo ultimo libro “Diario diurno”, accompagnato da Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio al pianoforte, Paolo Piomboni al violino e Jacopo Famà al flauto. Poi il concerto in piazza Tacito. Il primo nella suggestiva cornice di un centro cittadino che torna a splendere dopo anni (dieci) di restauro. Giovedì 21 luglio, davanti alla fontana monumentale dello Zodiaco progettata dagli architetti Ridolfi e Fagiolo, “Da Gershwin ai Beatles”: Cristiana Pegoraro al pianoforte e due star della musica classica e jazz, Andrea Tofanelli alla tromba e Giovanni Hoffer al corno, accompagnati dall’Orchestra di ottoni e percussioni AbBRASSh diretta dal maestro Porzio, in concerto. “Narnia festival 2022” porta in scena 45 spettacoli fino al 31 luglio, dando spazio come sempre anche alle mostre d’arte che quest’anno sono #Narniacostumiecostume dedicata alla Corsa all’Anello, allestita all’Auditorium San Domenico, la personale di Anna Paola Catalani “Atmosfere” e “Con le mani” a cura dell’Associazione Vicolo Belvedere Narni. Nelle date del festival spazio anche alla didattica con programmi di opera, danza, teatro, un campus di alto perfezionamento artistico con più di 30 corsi strumentali, junior masterclass dedicate ai bambini, programmi di lingua italiana per stranieri, cultura e piacere. Infine, tutti i pomeriggi, ci saranno concerti della serie “Classica Young” con giovani promesse del concertismo internazionale.

