Alessandro Meluzzi come sta? Le condizioni dello psichiatra restano gravi. «Decisive le prossime 24/48 ore»

Alessandro Meluzzi come sta? Restano gravi le condizioni di salute dello psichiatra, che sabato 2 dicembre è stato colpito da un’ischemia celebrale mentre si trovava nel suo studio di Cesena ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Bufalini della città. Attualmente, fanno sapere i media locali, Meluzzi si trova in rianimazione.

Alessandro Meluzzi, le sue condizioni

Stando agli ultimi aggiornamenti, a due giorni dal ricovero le condizioni di Meluzzi restano gravi, ma stabili.

Alessandro Meluzzi colpito da ischemia cerebrale: lo psichiatra operato d'urgenza, come sta

Alessandro Meluzzi, chi è lo psichiatra colpito da ischemia: no vax sospeso dall'Ordine dei medici, vescovo della chiesa Ortodossa

Ben presto è stato reso noto che lo psichiatra è stato colpito da una emorragia celebrale causata dalla pressione sanguigna alta. Il lungo intervento però avrebbe dato fortunatamente esito positivo e ora si attendono aggiornamenti in positivo anche sulle sue condizioni di salute. Diventato noto grazie ad una frequente presenza in tv nell’ambito di programmi sulla cronaca nera, Alessandro Meluzzi è nato a Napoli, ma ha sempre vissuto sulla riviera romagnola, dove ha continuato a svolgere la sua attività. Nel 2021 è stato travolto da un acceso dibattito dopo essere stato sospeso insieme ad altri circa duecento sanitari dall’Ordine dei medici di Torino, per via delle sue posizioni no vax espresse pubblicamente nei mesi della campagna vaccinale contro la pandemia.