Al Bano compie 80 anni: «Per me sono solo quattro volte 20. Un duetto con Meloni? Le proporrei Libertà al posto di Romina Power»

Al Bano Carrisi compie oggi 80 anni. «4 volte 20», scherza la voce di Cellino San Marco ripercorrendo la lunga carriera che lo ha reso una delle voci più amate della musica italiana e non solo. Tra gli ultimi indimenticabili momenti quello al Festival di Sanremo di quest'anno dove, nella seconda serata, insieme ai suoi amici rivali Gianni Morandi e Massimo Ranieri, è stato protagonista di una sfida a colpi di classici della canzone.

Al Bano parlando con Paolo Giordano del 'Giornale' fa il punto della situazione. «Il ritiro? Figurarsi se il buon Dio mi dà la salute, ho ancora tante cose da fare».

Al Bano parla anche dell'uscita dall'ospedale di Silvio Berlusconi: «Una bella notizia. Ha un cuore più grande di tutte le sue aziende. Ricordo che, quando abbiamo attraversato la disgrazia di mia figlia Ylenia, lui mi mandava un telegramma al giorno. Ogni giorno. Se hai bisogno conta su di me. Anche Sophia Loren è stata molto presente. Invece il governo di allora chi l'ha mai sentito?».

Infine il neoottantenne smentisce la presunta polemica con Pupo pronto a partecipare a un festival a Mosca: «Non ho detto nulla contro Pupo. Mi è stato chiesto se io l'avrei fatto e ho risposto di no. Fine. Ognuno può fare quel che vuole e chi sono io per giudicare». Però, quando si tornerà alla pace, «sarò il primo ad attraversare di nuovo i confini della Russia per cantare».