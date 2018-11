Afef e Tronchetti Provera si separano: istanza depositata in Tribunale

E' stata una delle coppie italiane più glamour, ammirata e invidiata per lo stile inconfondibile. Ora però Afef Jnifen e Marco Tronchetti Provera si sono detti ufficialmente addio. Ai primi di novembre al Tribunale di Milano è stata depositata infatti la richiesta di separazione consensuale, da quanto si è saputo il giudice Anna Cattaneo presidente della nona sezione, specializzata in diritto di famiglia, a breve fisserà l'udienza presidenziale nella quale l'ad di Pirelli e l'ex modella tunisina dovranno comparire.



Inoltre, si è appreso, le condizioni economiche della separazione sono state definite con un accordo extragiudiziale. Le loro nozze furono celebrate a Portofino il 23 settembre 2001 con una cerimonia intima ma molto bella. Entrambi avevano due matrimoni alle spalle: lei con un connazionale e poi con l'avvocato "playboy" Marco Squattriti da cui ha avuto il figlio Sammy, lui con Letizia Rittatore Vonwiller e poi con Cecilia Pirelli, madre di Giada, Giovanni e Ilaria. Il nome di Afef Jnifen, in passato, era inoltre stato legato a quello dell'imprenditore Alessandro Del Bono, amministratore delegato dell'azienda di famiglia Mediolanum Farmaceutici.



Negli ultimi tempi gli amici più cari smentirono i rumors che li vedovevano sempre più distaccati:

ono entrambi molto impegnati, ma in realtà non si sono mai lasciati

. Significativa però l'assenza del marito alla festa per i 55 anni di lei, lo scorso 3 novembre: a lei sono arrivati gli auguri di Naomi Campbell, che le ha mandato un mazzo di fiori con una dedica fraterna (“Happy Birthday Sis!”- “Buon compleanno sorella”).

