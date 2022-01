Domenica 23 Gennaio 2022, 05:03

VOLLEY A3

Questa sera alle 19 l'Opus Sabaudia sarà in campo a Marigliano per sfidare il Marcianise, nel match valido per il campionato di pallavolo maschile di serie A3. La formazione pontina, reduce da tre sconfitte consecutive, tornerà in campo dopo aver recuperato anche qualche infortunato dopo che il team di coach Mauro Budani era stato letteralmente falcidiato nelle ultime settimane. «Affrontiamo due partite ravvicinate e, allo stesso tempo molto importanti per noi, ma a queste aggiungerei assolutamente anche la terza sfida successiva, questo perché è evidente che si tratta di un passaggio cruciale per noi ma anche per le altre squadre coinvolte visto che siamo tutte molto vicine in classifica - chiarisce Gabriele Tognoni, centrale del Sabaudia - Sono praticamente tutti scontri diretti tra noi e vogliamo assolutamente ripartire con il piede giusto dopo le ultime sconfitte che abbiamo subìto con Aci Castello, Tuscania e Aversa che sono state molto pesanti». All'andata tra Sabaudia e Marcianise furono gli ospiti a imporsi: nonostante la vittoria arrivò in tre set, il match durò un'ora e mezza e fu molto combattuto. «A livello di squadra abbiamo tutte le possibilità per lottare su ogni pallone, ed è quello che faremo domenica perché siamo pronti a farlo, con tutte le frecce a disposizione del nostro arco - aggiunge Tognoni - A livello di gruppo siamo pronti, sono rientrati quasi tutti tra covid e infortunio e credo che la presenza di tutti gli effettivi, oltre a farci innalzare il livello degli allenamenti, sarà una risorsa fondamentale durante le partite ufficiali che saranno tutte ricche d'insidie». La partita verrà trasmessa in diretta streaming su Legavolley.tv. Mercoledì alle 19 i pontini saranno impegnati al PalaVitaletti di Sabaudia contro il Marigliano nel recupero della prima giornata (che si sarebbe dovuta giocare il 9 gennaio), poi la domenica successiva ancora in campo a Sabaudia con il Massa Lubrense.

© RIPRODUZIONE RISERVATA