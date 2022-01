Domenica 16 Gennaio 2022, 05:02

VOLLEY A3

L'Opus Sabaudia torna in campo. Oggi pomeriggio (alle 16) la formazione pontina sarà impegnata ad Aversa nel match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di pallavolo maschile di serie A3: Schettino e compagni non giocano una partita ufficiale dallo scorso 26 dicembre perché, oltre alla sosta di fine anno, sono stati costretti a saltare il match del 9 gennaio a causa del Covid. «La partita sarà molto difficile perché giochiamo contro una squadra costruite per occupare le prime posizioni della stagione regolare e per fare bene anche nei play-off taglia corto il coach Mauro Budani Per noi sarà tutto molto complicato perché arriviamo da un periodo un po' strano in cui ci siamo allenati discretamente ma, ovviamente, a ranghi ridotti sia per gli infortuni sia per le quarantene. Stiamo riprendendo progressivamente gli allenamenti al completo: affronteremo la partita con l'Aversa con molta serenità, alla ricerca di una prestazione importante». All'andata l'Aversa s'impose in tre set e in classifica, attualmente, occupa la terza posizione con 27 punti a due lunghezze dalla vetta (e con una partita in meno) mentre il Sabaudia è decimo con 14 punti (e una partita in meno). «Inizia il nuovo anno con una gara difficile ma mi aspetto il giusto atteggiamento dalla squadra spiega Lino Capriglione, il vicepresidente del club in questa fase abbiamo dovuto sospendere le attività che avevamo avviato con gli studenti, un progetto di grande impatto a cui tengo particolarmente: dobbiamo fare molta attenzione ma siamo in attesa, quando le condizioni lo permetteranno, di ripartire e continuare il nostro percorso nelle scuole». Scalpita anche lo schiacciatore Zornetta. «Abbiamo avuto una buona settimana di allenamento ma dobbiamo prestare molta attenzione al loro gioco ed essere molto concentrati». La partita, che verrà arbitrata da Giuseppe De Simeis e Luigi Pasciari, verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma legavolley.tv

