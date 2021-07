Sabato 3 Luglio 2021, 05:02

SABAUDIA

Indiani in fila per il vaccino anti-Covid: in cinquanta al camper posizionato a Sabaudia e in venticinque al poliambulatorio di Pontinia. La postazione mobile ben visibile per la vaccinazione Johnson&Johnson senza prenotazione ha funzionato. Ieri, infatti, nella prima tappa di Sabaudia, sono state somministrate 90 dosi (di cui 50 a indiani regolari), stesso numero raggiunto a Latina complessivamente nei due giorni precedenti. Il camper stazionerà anche oggi nella cittadina delle dune, in piazza del Comune dalle 8.30 alle 16. Domani e dopodomani la campagna di vaccinazione itinerante ad accesso diretto avrà luogo a San Felice Circeo, presso piazzale Cresci, sempre dalle 8.30 alle 16. Ieri pomeriggio a Pontinia la Asl di Latina, in collaborazione con Emergency, ha svolto il terzo screening di massa dedicato agli indiani irregolari. A sottoporsi al tampone antigenico si sono presentati in venticinque. L'accertamento ha rilevato zero nuovi casi Covid. Quindi, tutti gli indiani che hanno aderito all'iniziativa sono stati poi vaccinati con il monodose Johnson&Johnson. In provincia di Latina, nella giornata di giovedì, sono state somministrate in totale 3.991 dosi dei diversi vaccini anti-Covid. Ieri alle 19 di dosi inoculate ne sono risultate 3.981, ad operazioni ancora in corso, portando il numero totale delle somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale a 392.669, e il numero complessivo degli immunizzati a 145.259. Intanto dallo Spallanzani è arrivata una buona notizia: le ultime quattro positività pontine non appartengono alla variante Delta. E' questo l'esito del sequenziamento richiesto dalla Asl di Latina per i quattro nuovi casi, comunicati il 30 giugno e il primo luglio. Nel bollettino Asl di ieri sono stati registrati altri due contagi a Sermoneta, zero decessi, un ricovero e 69 guarigioni. Anche per questi due nuovi casi la cui rilevazione è stata effettuata giovedì - la Asl richiederà il sequenziamento per la ricerca della variante Delta.

Rita Cammarone

