VELA

Venticinque imbarcazioni di altissimo livello (divise in due classi) hanno regalato spettacolo alla XXV edizione del Trofeo Punta Stendardo - Campionato nazionale del Tirreno 2021, la classica di vela d'altura organizzata dallo Yacht Club Gaeta.

A dominare la scena nelle acque del Golfo sono state vento e la pioggia, che hanno condizionato il programma delle regate, che dopo i primi due giorni di assenze si son ravvivate nella terza e ultima tornata con un vento oscillante tra i 18 e 25 nodi.

Nella classe Orc (Crociera/Regata C-D) si è imposto Guardamago II di Massimo Piparo del C.N. Riva di Traiano, che ha preceduto Vlag, il Vismara 34 di Luca Baldino e l'Automobile Globulo Rosso, l'Este 31 di Alessandro Burzi, portacolori dello Yacht Club Gaeta. Nella Orc A-B (Crociera/Regata) successo di Ulika, lo Swan 45 del Tevere Remo di Stefano Masi (premiato per il Trofeo Sergio Masserotti come miglior armatore-timoniere), davanti a Nautilus, l'X41 di Pino Stillitano e a Canopo, il GS39 di Adriano Majolino di Riva di Traiano che si è aggiudicato anche il Trofeo Comune di Gaeta overall IRC.

Nella Regata classi ORC A-B-C primato per l'estone Katarina II, lo Swan 42 di Alvar Tuulberg, vincitore del Trofeo Challenge Base Nautica Flavio Gioia overall ORC, che ha battuto i connazionali di Sugar, IY 11.98 di Ott Kikkas.

Splende anche la stella del giovane gaetano Federico Colaninno, che a Malcesine, sul Garda, con Young Azzurra del neo tecnico Gabriele Bruni (allenatore federale del Nacra 17, olimpico del 49er e all'America's Cup con il progetto Azzurra) ha conquistato la vittoria nella prima tappa del circuito Grand Prix 1.1 della Persico 69F Cup.

Insieme al flight controller pontino c'erano anche lo skipper Ettore Botticini e le due randiste Francesca Bergamo ed Erica Ratti. Il team tricolore ha battuto sul filo di lana gli svizzeri di Okalys.

