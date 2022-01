Domenica 23 Gennaio 2022, 05:03

VOLLEY, SUPERLEGA

La Top Volley Cisterna torna in campo. Dopo 23 giorni di stop, causa contagio da Covid di otto atleti, la squadra allenata da Fabio Soli ospita oggi al palazzetto di viale delle Province alle 15,30 la Prisma Taranto per l'anticipo della undicesima giornata di ritorno del campionato di Superlega. Tra rinvii e recuperi ci si mette anche una giornata di anticipo a complicare le già complicate cose in casa delle squadre che hanno subito lo stop per gli atleti contagiati, e tra queste la Top Volley. «I nostri ragazzi si sono finalmente negativizzati - afferma il dottor Amedeo Verri - Abbiamo subito tre picchi di contagio che hanno allontanato dagli allenamenti otto atleti, nessuno con sintomi importanti. La ripresa degli allenamenti è stata graduale e solo giovedì scorso è stata effettuata una seduta con la squadra al completo». Taranto, viceversa, non ha subito stop causa Covid e si è continuata ad allenare normalmente e va da sé che se questo scontro diretto tra pontini e pugliesi si fosse disputato secondo calendario, il 6 marzo, non sarebbe stata la stessa cosa. Ma questo è. «Avremmo voluto incontrare Taranto in condizioni migliori - commenta con un pizzico di amarezza coach Fabio Soli - Veniamo da un periodo difficile in cui i ragazzi sono stati spettacolari e abbiamo cercato di allenarci al meglio malgrado le condizioni in cui eravamo che non ci hanno permesso di avere i numeri per fare fase gioco. L'incontro era in programma per il 6 marzo e ci sarebbe piaciuto arrivare a questo scontro così importante per la classifica in una condizione di forma migliore. Ma la Lega ha deciso così e noi andremo in campo come ci viene chiesto cercando di dare il meglio contro una squadra in salute come Taranto. Sarà ancora più difficile, ma affronteremo i pugliesi con le giuste motivazioni per cercare la vittoria». La Top ha giocato l'ultima sua gara il 30 dicembre a Padova uscendo sconfitta al tie break dopo aver avuto l'occasione di chiudere a proprio vantaggio su 3-1. Taranto invece, ha giocato domenica 16 battendo Verona, al rientro come la Top Volley, da un lungo stop per il covid che aveva contagiato squadra e parte dello staff. All'andata Cisterna sprecò le occasioni avute per far suo il match e uscì sconfitta 3-1 con tre set finiti ai vantaggi. La voglia di riscatto è tanta.

Gaetano Coppola

