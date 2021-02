© RIPRODUZIONE RISERVATA

CULTURA«E' un progetto in cui crediamo molto, con l'intento, soprattutto ora che i teatri sono chiusi, di avvicinare i ragazzi e le famiglie al teatro», lo dice Melania Maccaferri, presidente del teatro ragazzi di Latina che ha vinto un bando del Comune dal titolo La cultura e l'arte al tempo del Covid voluto per ideare iniziative culturali da mandare on line sulla pagina Facebook dell'ente. Il teatro ragazzi partecipa con Favole al Telefono, tratto dalla raccolta di favole di Gianni Rodari, e sarà on line sabato e domenica: «Ci tengo a sottolineare che è realizzato con il contributo speciale dei bambini più piccoli di Clap, il laboratorio teatrale che dirigo insieme a Clemente Pernarella e Stefano Furlan spiega Melania Maccaferri - è uno spettacolo in prosa teatrale live streaming e abbiamo lavorato su 11 delle Favole al telefono di Rodari, che non ha bisogno di presentazioni». L'obiettivo è offrire al giovane pubblico un'esperienza quanto più possibile simile a quella che da anni l'Associazione promuove sul territorio. «Il progetto è innovativo perché volto alla ricerca di multidisciplinarietà e ibridazione dei linguaggi teatrale e filmico, operando cross over mediali di diversa origine a seconda delle situazioni proposte. Un racconto in cui interpretazione attoriale, tecniche di Chroma Key e contributi video convivono per garantire una fruizione immersiva al pubblico che non sia propriamente né teatrale né cinematografica, ma un terzo paesaggio in grado di sfruttare gli elementi di tutti e due gli universi».«Il Teatro Ragazzi è una delle eccellenze, da moltissimi anni, del nostro territorio e anche oltre dice l'assessore alla Cultura Silvio Di Francia promuovendo la cultura teatrale tra i giovanissimi. Il progetto corrisponde, del resto, allo spirito del bando che è letteralmente quello di non arrendersi a una situazione che ha penalizzato proprio lo spettacolo dal vivo e la cultura teatrale». In streaming dalla pagina Facebook del Teatro Ragazzi di Latina e del Comune, lo spettacolo sarà online domani e domenica alle 18.Francesca Balestrieri© RIPRODUZIONE RISERVATA