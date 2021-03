29 Marzo 2021

LA TRAGEDIA

Uno schianto terribile ha interrotto il silenzio della sera di sabato, nelle campagne della località Chiesuola. Erano circa le 21,40 quando Giuseppe Di Dona, infermiere di 57 anni, è uscito fuori strada, mentre percorreva Via Chiesuola nel tratto compreso tra l'Appia e l'incrocio con Via Congiunte Destre, finendo in un canale e urtando contro il ponticello di un'abitazione all'altezza del civico 123. Alcuni residenti sono usciti di casa e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Per l'uomo però era già troppo tardi, probabilmente è morto sul colpo: quando l'ambulanza del 118 è arrivata le sue condizioni erano disperate, il personale sanitario ha tentato di rianimarlo ma purtroppo senza il risultato sperato.

Giuseppe Di Dona avrebbe compiuto 58 anni il prossimo 4 ottobre. Era un infermiere del policlinico Umberto I di Roma: qui fino al 2018 aveva lavorato nel reparto Trapianti mentre ora prestava servizio nel reparto di Chirurgia generale, nella seconda clinica chirurgica; era un pendolare e quando è rimasto coinvolto nell'incidente era appena sceso dal treno e stava tornando a casa dopo un turno di lavoro in ospedale, da dove aveva staccato alle 20. Era originario di Villa Literno, in Campania, ma risiedeva da anni a Latina, in Via Quieto, una zona residenziale compresa tra Via Piave e Via Torre La Felce a metà tra la campagna e la città. Altri dieci minuti di strada e sarebbe arrivato, ma ci si è messo di mezzo il destino.

IL RICORDO DEI COLLEGHI

Il 57enne lascia due figli; dai colleghi del policlinico di Roma viene descritto come una persona molto dedita alla famiglia, solare e simpatica, aveva sempre la battuta pronta e scherzava con tutti; era un uomo buono, un gran lavoratore e anche professionalmente era apprezzato da medici e infermieri.

Secondo una prima ipotesi, l'incidente sarebbe avvenuto per una tragica fatalità: l'infermiere avrebbe perso il controllo dell'automobile, ma il perché non è ancora chiaro. L'urto è stato molto violento, sull'asfalto non sono stati rilevati segni di frenata. Per estrarre l'uomo dall'abitacolo, all'interno del quale era rimasto incastrato, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina: gli airbag del Fiat Doblò erano esplosi e il cinquantasettenne era riverso sul sedile anteriore, privo di vita.

L'esatta dinamica dell'incidente è comunque ancora al vaglio dei carabinieri di Latina che hanno effettuato i rilievi: del caso si stanno occupando i militari della stazione di Borgo Podgora; non si esclude al momento nessuna ipotesi, nemmeno quella del malore: il corpo della vittima è infatti stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Stefania Belmonte

