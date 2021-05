6 Maggio 2021

IL PROVVEDIMENTO

Convogliava le acque di scarico del locale all'interno di una vasca di accumulo posta all'interno dell'area cortilizia di un condominio privato provocando la fuoriuscita di acque maleodoranti ma, nonostante le sollecitazioni dell'amministrazione comunale a intervenire per risolvere il problema attraverso l'installazione di nuova conduttura collegata al collettore della rete fognaria, il titolare del bar non ha effettuato gli interventi richiesti.

Così ieri per il Cheers di piazza del Quadrato 7 è arrivata l'ordinanza che stabilisce la decadenza della Scia la segnalazione certificata di inizio attività e il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività di artigianato alimentare: il locale insomma è stato chiuso. E' una storia che si trascina ormai da tempo quella del bar del quale è titolare Mauro Nardin perché uno dei residenti della palazzina alcuni mesi fa ha scritto nuovamente al Comune per segnalare come le condotte di scarico convogliassero i reflui in una vasca retrostante l'edificio principale riempitasi in maniera tale da provocare la quasi totale ostruzione della bocca del condotto che collega la vasca al collettore della rete fognaria cittadina: una denuncia che ha trovato riscontro negli accertamenti effettuati dai tecnici comunali. Da tali controlli è emerso infatti che la condotta fognaria, originariamente progettata e realizzata a servizio esclusivamente delle utenze residenziali, non risulta adeguata a servire anche due le utenze commerciali presenti nell'immobile di Piazza del Quadrato in quanto la portata degli scarichi è aumentata sensibilmente. Insomma «l'attività viene esercitata senza il rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, arrecando un reale pericolo per la salute pubblica». Ai titolari dei due locali è stato quindi chiesto di effettuare un intervento per l'adeguamento del condotto fognario mediante l'installazione di nuova conduttura allacciata al collettore della rete fognaria entro 30 giorni. Nardin, dopo avere chiesto per due volte una proroga dei termini non ha provveduto a eseguire i lavori richiesti né ha avanzato proposte tecniche. Così ieri il Servizio attività produttive ha emesso un'ordinanza con la quale dichiara la decadenza del titolo che consente della Cheers Srls di lavorare e vieta la prosecuzione dell'attività di artigianato alimentare.

Elena Ganelli

