1 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







CASTELFORTE

«Sono entrata nel meraviglioso mondo dell'arte da un anno e in questo periodo ho avuto già grandi soddisfazioni. Ho creato una pagina Facebook, L'arteficio di Lelly, in memoria di mia figlia Eliana morta a soli due anni. Una pagina che mi ha permesso di arricchire il mio bagaglio e di farmi conoscere anche da diversi collezionisti».

L'orgoglio nelle parole della pittrice Rossana Polidoro, la 44enne di Castelforte, Artista dell'anno 2020 al Palermo Arte Expo per la rivista specializzata Art Now, uno strumento comunicativo sulla diffusione dell'arte. «Per il suo impegno creativo, dedito alla divulgazione del pensiero e del sentimento», si legge sulla targa. La sua opera avrà anche un lustro internazionale: sarà in esposizione, dal 5 al 7 maggio, nell'esclusiva Galleria Thuillier di Parigi, a pochi passi dal museo Picasso, nell'ambito del Paris Art Expo. I premi in palio saranno assegnati da un esperto comitato artistico presieduto dall'editore, critico e saggista Sandro Serradifalco. «Dipingere è come una terapia, mi aiuta a dimenticare e a creare un mondo parallelo dove il tempo e il dolore non esistono. Una dimensione privata, solo mia», spiega Rossana. Il periodico descrive così la figura dell'artista e della sua opera Quiete dell'Anima: «Si cimenta in ritratti intensi nei quali inquadra scorci di vita e sentimenti, riproducendoli con preciso intento realistico e con una particolare attenzione alle vibrazioni cromatiche. La cura e la ricchezza del dettaglio che fanno emergere la figura di una donna con la chioma rossa fuoco, raffigurandola in un momento di riflessione, con gli occhi chiusi e le mani giunte dinanzi al viso, in un ampio abito bianco che indica la purezza». Un altro suo quadro, Lo sguardo, è invece presente al concorso internazionale Michelangelo all'interno della mostra che si terrà il 29 giugno a Roma.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA