10 Aprile 2021

LATINA-MILANO

Recovery plan, innovazione tecnologica e green economy, che porta con sé anche opportunità occupazionali, per rilanciare le città dopo la crisi dovuta alla pandemia. Damiano Coletta, sindaco di Latina, e Giuseppe Sala, primo cittadino di Milano, sono d'accordo su quello che occorre per ripartire, sfruttando le opportunità offerte dal Recovery plan. Una visione comune, nonostante le differenze tra le due realtà metropolitane, emersa ieri, nel corso del confronto online Le città al tempo del Covid: gestione della pandemia e prospettive future, andato in diretta sulla pagina Fb del Comune di Latina. I due primi cittadini hanno ricordato l'emergenza, a partire dalla prime fasi, con i buoni spesa e le reti di solidarietà: «A Milano - ha ricordato Sala - un cittadino su dieci fa volontariato, ma quando è scoppiata l'emergenza abbiamo dovuto invitare i più anziani a restare in casa, rimodellando il sistema, creando Milano Aiuta e invitando i giovani a farsi avanti, ottenendo un'ottima risposta». A questo punto, secondo Sala, il tema è «domandarsi in che tipo di città vorranno vivere i cittadini in futuro. A Milano la questione principale è quella ambientale, e di una città policentrica in cui ognuno abbia la possibilità di raggiungere in 15 minuti tutti i servizi, scuola, parchi, sanità, sport, cultura. È nel tuo quartiere che devi trovare quello che ti serve». Per Coletta, «la visione della Latina di domani è quella di una città che investe nella medicina del territorio con una sanità che utilizzi l'innovazione digitale. Occorre interrompere il divario digitale e il divario di genere, investire su asili nido, su pari opportunità, su innovazione digitale, su università e cultura; per i giovani in particolare, la vera sfida è lo sviluppo delle facoltà universitarie. Il progetto di creare un distretto della salute, con Latina che può diventare il punto di riferimento nell'offerta sanitaria, dato anche che siamo il secondo polo chimico-farmaceutico d'Italia». Secondo il sindaco di Latina, inoltre, «la transizione ecologica peserà enormemente, e Latina deve saper affrontare la sfida della green economy, che può offrire opportunità occupazionali». Gli fa eco Sala, che ricorda come «essere ecologisti non significa dire sempre di no, ma portare avanti principi: ad esempio, a Milano continueremo a costruire, ma rigenerando spazi già urbanizzati». Se Coletta ha concluso ricordando la sua ultima visita a Milano nel dicembre 2019 «insieme ad altri 600 sindaci per la scorta civica a Liliana Segre», Sala gli ha confessato che l'estate scorsa ha trascorso tre giorni a Sabaudia, «ma non ti ho chiamato. Se ricapito giù quest'anno, prometto di farlo, così mi farai conoscere la tua città. Le città hanno la concreta possibilità di dimostrare che insieme si può fare di più e meglio, e so che Coletta è un grande sindaco».

