LENOLADomenica pomeriggio di apprensione e prolungate ricerche, sugli Aurunci: un 20enne di Fondi e il suo cane si sono persi sulle alture di Lenola, facendo montare la paura. «Non avrebbe passato la notte. Con le temperature di questi giorni, sarebbe stato impossibile sopravvivere», sottolinea uno dei soccorritori. «Senza considerare che è una zona particolarmente impervia, frequentata dai lupi e in cui è facile disorientarsi». Fortuna ha voluto che, pur stremati, il giovane e il suo fidato animale, un pitbull, siano stati trovati e recuperati poco prima dell'imbrunire. Calata l'oscurità, per forza di cose le ricerche si sarebbero interrotte. Il doppio salvataggio si è registrato a Pastena quando erano circa le 17,30, ad opera dei carabinieri del posto: dopo aver perso l'orientamento e vagato sui monti, il 20enne e il cane nella zona di San Martino di Ambrifi, vasta area verde che ricade sia in territorio lenolese che pastenese. Il ragazzo era salito in montagna per vedere la neve, in compagnia di un gruppetto di altri fondani in cui si trovava anche la fidanzata. L'allarme è scattato intorno all'ora di pranzo, vedendo muoversi per primi i carabinieri della Stazione locale. Di lì, la pronta attivazione del piano di protezione civile coordinato dalla Prefettura. In campo sono scese diverse squadre di soccorritori. Dai militari coordinati dal comandante Biagio Di Iorio ai colleghi dei paesi vicini e del frusinate, dai vigili del fuoco in servizio a quelli in congedo raccolti nell'associazione del presidente Carlo Pietrosanto, fino a veder alzarsi in volo da Roma un elicottero. Passata la paura, dagli intervenuti un monito: «Avventurarsi in certi luoghi può essere fatale. Bisogna andare in gruppo e organizzati».Mirko Macaro